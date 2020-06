Γαλλία: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στο υπουργείο Υγείας συμβολίζοντας το αίμα όσων χάθηκαν από κοροναϊό

Διαδηλωτές στη Γαλλία πέταξαν σήμερα κόκκινη μπογιά στο κτίριο που στεγάζει το υπουργείο Υγείας για να συμβολίσουν με αυτόν τον τρόπο το αίμα εκείνων που πέθαναν από COVID-19 και να διαμαρτυρηθούν εναντίον των κακών εργασιακών συνθηκών που αντιμετωπίζει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία.

"Επί χρόνια οι εργαζόμενοι στον τομεά υγείας επισημαίνουν την έλλειψη πόρων αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων, τις κλίνες και τον εξοπλισμό που θα μας επέτρεπαν να φροντίσουμε ευπρεπώς τους ανθρώπους", δήλωσε στο Reuters η Ορελί Τρουβέ, μια εκπρόσωπος της οργάνωσης 'Attac' , που διοργάνωσε την διαδήλωση.

Οι ακτιβιστές τοποθέτησαν στα σκαλοπάτια του υπουργείου Υγείας ένα τεράστιο πανό στο σχήμα μεταλλίου που το ονόμασαν "Μετάλλιο της Περιφρόνησης", για να υπογραμμίσουν την αποτυχία της κυβέρνησης να ακούσει τα αιτήματα των εργαζομένων στον τομέα της υγείας όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε την καταβολή 1.500 ευρώ ως μπόνους στους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία σε αναγνώριση του ρόλου τους στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, πολλοί από τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τομέα αισθάνονται ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για εκείνους και αυτή την εβδομάδα ξέσπασαν βίαια επεισόδια στη διάρκεια μιας διαδήλωσης που πραγματοποίησαν στο Παρίσι.

🇫🇷 This kind of lefty #degradation is one of the reason why I do not support the healthcare #protests

France spend already 11% of its GDP for healthcare, it's too much#protests2020 #soignantsencolere #soignants #protest2020 #StopHateForProfit #defundWHOpic.twitter.com/Z7eab5HUzI

— John Rule #Duda2020 (@JohnRule18) June 20, 2020