Φωτογραφίες του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας με…πιστόλι στο κομοδίνο

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ κατηγόρησε τον πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ ότι τον κατασκόπευσε με ένα drone, καθώς φωτογραφίες που διέρρευσαν φέρεται να εμφανίζουν τον Βούλγαρο πρωθυπουργό να κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά του με ένα πιστόλι πάνω στο κομοδίνο και το συρτάρι γεμάτο μετρητά.

Στη μία φωτογραφία ο πρωθυπουργός διακρίνεται να κοιμάται στο κρεβάτι του. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν ένα πιστόλι πάνω στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι και δέσμες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ και ράβδους χρυσού μέσα στο ανοιχτό συρτάρι του κομοδίνου.

Ο Μπορίσοφ αμφισβήτησε την εγκυρότητα ορισμένων, αλλά όχι όλων, των φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν - μετά την ανάρτησή τους από ανώνυμο χρήστη στο διαδίκτυο - σε βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαρροή κλιμάκωσε μια ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ του πρωθυπουργού και του πολιτικού του αντιπάλου, προέδρου Ράντεφ, ο οποίος αρνήθηκε σήμερα τις κατηγορίες.

«Ξεπέρασε τα όρια» δήλωσε χθες βράδυ ο Μπορίσοφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος GERB, αναφερόμενος στον πρόεδρο της χώρας. «Επέτρεψε στον εαυτό του να πετάξει ένα drone και να τραβήξει φωτογραφίες μου».

Ο Μπορίσοφ είπε ότι η φωτογραφία στην οποία φαίνεται να κοιμάται στην πρωθυπουργική κατοικία μπορεί να είναι πραγματική. Όσον αφορά τις άλλες φωτογραφίες, είπε ότι θα μπορούσαν να παραποιηθούν αλλά αρνήθηκε να επεκταθεί μέχρι αυτές να διερευνηθούν.

Ο Ράντεφ διαμένει σε μια κατοικία κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία στην Μπογιάνα, κοντά στην Σόφια, όπου διαμένει ο Μπορίσοφ.

«Έχω πιλοτάρει αεροπλάνα και drones, αλλά δεν έχω καμία σχέση με όσα λέει ο Μπορίσοφ», δήλωσε σήμερα ο Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών. Ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος υποστηρίζεται από το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι έχει ένα drone, αλλά απέρριψε την κατηγορία ότι το χρησιμοποίησε για να φωτογραφίσει τον Μπορίσοφ χαρακτηρίζοντάς την «παρανοϊκή, που ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας». Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ζήτησε ο ίδιος από την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας (NSP) να διερευνήσει την προέλευση των φωτογραφιών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, που κάποτε υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του ηγέτη του κομμουνιστικού καθεστώτος Τοντόρ Ζίβκοφ, οι φωτογραφίες που διέρρευσαν υπονομεύουν την κυβέρνησή του πριν από σημαντικές «γεωπολιτικές» αποφάσεις που θα λάβει τον Ιούλιο.

«Σκοπεύω να οδηγήσω τη χώρα στην Τραπεζική Ένωση (της ΕΕ) και στην ευρωζώνη», είπε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, προσθέτοντας «Δεν θα με αναγκάσουν να παραιτηθώ».

Η συντηρητική εθνικιστική κυβέρνηση της Βουλγαρίας σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για ένταξη της χώρας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ERM τον Ιούλιο, που θεωρείται ο προάγγελος για την είσοδο στο ευρώ.

Οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν από τότε που ο Ράντεφ κέρδισε τις εκλογές το 2016, με τον πρόεδρο να κατηγορεί τον Μπορίσοφ για αποτυχία στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Βουλγαρία υπόκειται σε εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανεπαρκή συμμόρφωσή της στο κράτος δικαίου και την περιορισμένη επιτυχία της στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλά κλιμάκια, γεγονός που την εμπόδισε να προσχωρήσει στην ζώνη Σένγκεν.

Η εισαγγελία αξιολογεί παράλληλα την αυθεντικότητα μιας ηχογράφησης στην οποία φέρεται να ακούγεται ο Μπορίσοφ, που επίσης έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Στην ηχογράφηση ακούγεται ένας άνδρας, που φέρεται να είναι ο Μπορίσοφ, ο οποίος σχολιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και εξέχοντες πολιτικούς.

«Από δω και στο εξής, θα κοιμάμαι με όπλο», είπε ο Μπορίσοφ.

