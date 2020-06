Πολλές ανθρώπινες ζωές κινδύνεψαν στο Σιάτλ,κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να διαδηλώσει κατά του ρατσισμού και στη συνέχεια πυροβόλησε έναν εξ αυτών.

Ο δράστης βγήκε κι εκτός του οχήματος με το όπλο στα χέρια και παραδόθηκε, ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone.

Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition.

Here's a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm

— Mike Baker (@ByMikeBaker) June 8, 2020