«Θα με πυροβολήσουν κι εμένα;» – Τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι ρατσισμός και βία σε μια προσπάθεια να μη χάσουν την αθωότητα τους

0

Nickelodeon και Pokemon ενισχύουν το κίνημα «Βlack Lives Matter» - O Kanye West προσφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια για να σπουδάσει η κόρη του George Floyd

Επί οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα--όσο δηλαδή χρειάστηκε ο άοπλος Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ να πεθάνει στα χέρια του λευκού αστυνομικού της Μινεάπολις--η οθόνη του δορυφορικού τηλεοπτικού δικτύου για παιδιά Nickelodeon έγινε μαύρη την Τρίτη, ενώ ταυτόχρονα ακούγονταν ήχοι αναπνοής και εκπνοής και με λευκά γράμματα εμφανιζόταν στην οθόνη «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» (οι τελευταίες λέξεις του Φλόιντ).

Η Διεθνής Εταιρεία Pokemon δεσμεύτηκε να στηρίξει με 100.000 δολάρια τους σκοπούς του ακτιβιστικού κινήματος «Βlack Lives Matter» (Οι ζωές των μαύρων μετράνε). Σήμερα, εξάλλου, η παιδική σειρά Sesame Street μαζί με το CNN θα παρουσιάσουν μια ειδική εκπομπή με θέμα τον ρατσισμό.

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα του πώς εταιρείες που ψυχαγωγούν ή πωλούν προϊόντα για παιδιά, προσαρμόζουν τα μηνύματά τους καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την περίοδο της αμερικανικής ιστορίας και να εξηγήσουν την πολυπλοκότητα του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στα παιδιά, μέσω ενεργειών και λέξεων.

«Το ένα πράγμα είναι να προσπαθείς να διατηρήσεις την αθωότητα των παιδιών, αλλά δεν θα πρέπει να διατηρείς την άγνοια των παιδιών σε μια πολυπολιτισμική χώρα που έχει αυτή την κακή ιστορία», είπε σε συνέντευξή του χθες στο Reuters ο σχολιαστής του CNN Βαν Τζόουνς και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Τζόουνς και η παρουσιάστρια του CNN Έρικα Χιλ είναι οι συντονιστές αυτής της ειδικής εκπομπής, διάρκειας μιας ώρας, του τηλεοπτικού αυτού δικτύου με τίτλο «Coming Together: Standing Up to Racism» ("Ενωμένοι: Αντιστεκόμαστε στον Ρατσισμό") σε συνεργασία με τον Μπιγκ Μπερντ από την τηλεοπτική σειρά Sesame Street.

Στην εκπομπή θα συμμετέχουν και άλλοι χαρακτήρες από την δημοφιλη παιδική εκπομπή, όπως ο Έλμο, η Ροζίτα και ο Άμπι Καντάμπι, ενώ ειδικοί θα απαντούν ερωτήσεις τις οποίες θα θέτουν γονείς.

Η εκπομπή αυτή στοχεύει να διδάξει σε παιδιά σχολικής ηλικίας πώς να εντοπίζουν τις ανισότητες και να εκφράζονται αρνητικά για αυτές.

Το CNN είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας τηλεπικοινωνικών AT&T Inc, της οποίας ο εκτελεστικός διευθυντής Ράνταλ Στίβενσον κάλεσε άλλους διευθύνοντες συμβούλους, σε συνέντευξή του στο CNBC, να εκφραστούν ανοιχτά κατά της φυλετικής ανισότητας.

Η πρώτη εκπομπή του CNN σε συνεργασία με την σειρά «Sesame Street» προβλήθηκε τον Απρίλιο και είχε στόχο να μιλήσει για την πανδημία του κορονοϊού καθώς οι οικογένειες είχαν υποχρεωθεί να τηρούν την καραντίνα και καλούνταν να εξηγήσουν στα παιδιά τους τούς κινδύνους από την υγειονομική κρίση.

Οι ειδικοί λένε ότι οι γονείς χρειάζονται βοήθεια για να αποσαφηνίσουν στα παιδιά τους το ανηλεές σφυροκόπημα μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση την ώρα που ειρηνικοί διαδηλωτές αλλά και πλιατσικολόγοι συγκρούνται με τις αρχές σε ολόκληρη την χώρα.

«Έχω δει ραγδαία αύξηση του άγχους στα παιδιά Αφροαμερικανών που έχω πελάτες επειδή έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ειδήσεις. Όταν τις παρακολουθούν οι γονείς τους, εκείνα ακούνε», λέει η Τζαβόντε Μπας, κλινική ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Ο φόβος να μολυνθούν από τον κορονοϊό υποχρέωσε τις οικογένειες να κλειστούν μέσα στα σπίτια τους. Ο φόβος να πεθάνουν στα χέρια της αστυνομίας αποτρέπει τα παιδιά από το να βγούνε έξω, λέει η ίδια. Ένας 9χρονος Αφροαμερικανός μάλιστα την ρώτησε: «Θα με πυροβολήσουν και εμένα;».

Στην ειδική εκπομπή του CNN, λέει ο Τζόουνς, οι θεατές δεν θα πρέπει να περιμένουν να δουν μια ιστορική αναδρομή της εποχής της δουλείας στις ΗΠΑ και της αμερικανικής αποκιοκρατίας. Η εκπομπή θα απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να διδάξουν στα παιδιά τους ενσυναίσθηση. «Η αποτυχία να διδάξουμε στα παιδιά ενσυναίσθηση και δικαιοσύνη είναι πάντα καταστροφική», λέει ο Τζόουνς.

Αυτό αναφέρεται και στις απόψεις για τα όργανα επιβολής του νόμου, τονίζουν ο Τζόουνς και η Μπας, «Οι αστυνομικοί δεν είναι άγιοι ή υπερήρωες. Είναι ανθρώπινα όντα. Κάποιοι είναι καλοί. Οι περισσότεροι είναι καλοί, αλλά κάποιοι είναι κακοί», προσθέτει ο Τζόουνς.

Η εκπαίδευση είναι ένας κοινός στόχος για τις εταιρείες που ασχολούνται με τα παιδιά, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους.

«Η αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε τους αυριανούς ενήλικες και αυτό περιλαμβάνει να τους εμπνεύσουμε να είναι ανεκτικοί, ευγενικοί και να μην αποκλείουν κανέναν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο όμιλος παιχνιδιών Lego.

Η εταιρεία σταμάτησε για μια εβδομάδα τις διαφημίσεις προϊόντων της, ώστε να μην γίνουν προωθητικές ενέργειες για παιχνίδια της, μεταξύ των οποίων και για όσα έχουν θέμα την αστυνομία, ενώ ο όμιλος θα δωρίσει 4 εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς που ενημερώνουν τα παιδιά για την φυλετική ανισότητα.

O Kanye West προσφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια για να σπουδάσει η κόρη του George Floyd

Σε μια άκρως συγκινητική κίνηση προχωρά ο Kanye West. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του τραγουδιστή, ο Kanye έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο για να καλύψει πλήρως τα δίδακτρα του κολεγίου για την 6χρονη, κόρη του George Floyd, Gianna.

Ο τραγουδιστής, όπως αναφέρει το BBC, θα προσφέρει το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε όταν μεγαλώσει η κόρη του άτυχου Αφροαμερικανού με άνεση και να μπορέσει να σπουδάσει.