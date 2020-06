Νέες προκλήσεις από Άγκυρα: Η Αγιά Σοφιά αποτελεί ιδιοκτησία της Τουρκίας

Συνεχίζει να δυναμιτίζει το κλίμα η Τουρκία, με τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να χρησιμοποιεί το μνημείο της Αγίας Σοφίας για να προκαλέσει ξανά.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος υπουργός είπε για την Αγία Σοφία πως είναι «ιδιοκτησία της τουρκικής δημοκρατίας» καθώς «κατακτήθηκε».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε και στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας πως οποιαδήποτε συμφωνία είναι «κενή» χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας, ενώ για τη Λιβύη είπε πως ο Χαλίφα Χαφτάρ δεν είναι σε θέση να κερδίσει τον πόλεμο.

