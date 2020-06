Τα 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ

Οι New York Times αναπαράστησαν τον θάνατο του 46χρονου σ' ένα συγκλονιστικό βίντεο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φλέγονται μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, που έχει βγάλει εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ρατσιστική αστυνομική βία.

Οι NYT φρόντισαν έτσι να δείξουν σε όλο τον κόσμο το μέγεθος της επιθετικότητας των αστυνομικών σε βάρος του 46χρονου

Τίτλος του βίντεο είναι «8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα: Πώς ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε ενώ ήταν υπό αστυνομική κράτηση» ( 8 Minutes and 46 Seconds: How George Floyd Was Killed in Police Custody).

Το βίντεο περιλαμβάνει σκληρές εικόνες.