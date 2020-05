Ορχήστρα έχει εγκλωβιστεί σε «στοιχειωμένο» κάστρο περικυκλωμένο από λύκους

Μια ορχήστρα από τη Βολιβία ταξίδεψε στις 10 Μαρτίου στη Γερμανία για να δώσει μια σειρά από συναυλίες στη χώρα και λόγω του lockdown για τον κοροναϊό βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα κάστρο που θεωρείται.. στοιχειωμένο, ενώ έξω από αυτό υπάρχουν πεινασμένες αγέλες λύκων!

Ο Γολγοθάς για τους πιο άτυχους ανθρώπους του πλανήτη συνεχίζεται...

Όπως αναφέρει το BBC, τα μέλη της προσπάθησαν να επιστρέψουν στη Βολιβία, με τις τελευταίες πτήσεις από τη Γερμανία, λίγο πριν εκείνη κλείσει εντελώς τα σύνορα, αλλά την τελευταία στιγμή τους ενημέρωσαν πως το αεροπλάνο δεν θα επιτρεπόταν να προσγειωθεί στη Λίμα, οπότε δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν.

Λίγο αργότερα, επιβλήθηκε lockdown στη Γερμανία, και έτσι, οι μουσικοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν και έφηβοι 17 χρονών, εγκλωβίστηκαν στη χώρα και μάλιστα, στο κάστρο όπου ήταν να δώσουν την πρώτη τους συναυλία.

Πρόκειται για το παλάτι Rheinsberg, που χτίστηκε πριν από 600 χρόνια και βρίσκεται περίπου δύο ώρες βόρεια του Βερολίνου. Ανάμεσα στους... ένοικους του ήταν και ο Φρειδερίκος ο Μέγας.

Τα μέλη της ορχήστρας, λοιπόν, είπαν στο BBC ότι αισθάνονται το φάντασμα του Φρειδερίκου να κινείται στους τεράστιους διαδρόμους και ότι γενικά η έπαυλή μοιάζει στοιχειωμένη, ενώ στο δάσος της περιοχής υπάρχουν αρκετές αγέλες λύκων που ψάχνουν το φαγητό τους.

