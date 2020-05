Iερέας βαφτίζει μωρό με νεροπίστολο και η φωτογραφία γίνεται viral

Όλες οι τελετές σε όλο τον κόσμο έχουν προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Η καραντίνα όμως δεν είναι... θέμα για όσους έχουν αποφασίσει να μην χαλάσουν τα σχέδια τους όσον αφορά κάποια θρησκευτικά μυστήρια όπως η βάπτιση.

Έτσι μία φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral δείχνει μια οικογένεια να βαφτίζει το παιδί της σε καθολική εκκλησία και ο ιερέας να χρησιμοποιεί νεροπίστολο.

Η ακριβής τοποθεσία της λήψης της φωτογραφίας δεν είναι γνωστή και δείχνει το μωρό να έχει στραμμένο το πρόσωπο προς τον ιερέα ο οποίος κρατάει ένα νεροπίστολο και του ρίχνει νερό, ενώ ο ίδιος φοράει μάσκα.

Το στιγμιότυπο του… εναλλακτικού βαπτίσματος έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως όλοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για αληθινό γεγονός ή φωτομοντάζ.

If Martin Scorsese had followed his original intention of becoming a priest, he would have enjoyed this part so much. pic.twitter.com/TUuzF9Jwk5

— Bilge Ebiri (@BilgeEbiri) May 24, 2020