Οργή στη Μινεσότα για το θάνατο Αφροαμερικανού κατά τη σύλληψή του

Ο θάνατος ενός Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από αστυνομικούς προκάλεσε κύμα οργής στη Μινεάπολις, με την οικογένειά του να καταγγέλλει την «υπερβολική και απάνθρωπη» χρήση βίας και τον ρατσισμό της αστυνομίας αυτής της πόλης της Μινεσότας.

Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη του Έρικ Γκάρνερ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη το 2014. Ο θάνατός του συνέβαλε στην ανάδυση του κινήματος Black Lives Matter.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η φρικιαστική σκηνή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας και βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς που μάταια παρακαλούσαν τους αστυνομικούς να αφήσουν τον άτυχο Τζορτζ Φλόιντ. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live διακρίνεται ο άνδρας αυτός, πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος δίπλα στο περιπολικό, με έναν αστυνομικό να τον έχει ακινητοποιήσει βάζοντας το γόνατό του στον λαιμό του.

Minneapolis black man desperately pleads with white police officer, “I cannot breathe.” That man has now died. pic.twitter.com/Sw4WSbLqJV

— Jamie 😷’Grady ⚡ (@JamieOGrady) May 26, 2020