Σάλος από το βίντεο με το πάρτι εκατοντάδων ατόμων σε πισίνα στις ΗΠΑ

Οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι, στις κεντρικές ΗΠΑ, αντέδρασαν σφόδρα μετά τη δημοσιοποίηση ενός viral βίντεο, με πρωταγωνιστές εκατοντάδες ανθρώπους που συμμετείχαν σε ένα πάρτι, μέσα σε μια πισίνα, μην τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεσούσης της πανδημίας.

Στους παριστάμενους στη γιορτή, που βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλο, δόθηκαν συστάσεις να τεθούν σε εθελούσια καραντίνα για 14 ημέρες ή έως να διαγνωστούν αρνητικοί από τον νέο κοροναϊό.

Στο βίντεο, που προκάλεσε την αντίδραση των υγειονομικών αρχών της κομητείας Σεντ Λούις, διακρίνονται εκατοντάδες άνθρωποι με μαγιό, να πίνουν κοκτέιλ κάτω από τον ήλιο, στην πισίνα ενός μπαρ στη λίμνη Όζαρκς.

As the U.S. death toll from COVID nears 100,000, this is how people spent Saturday at Lake of the Ozarks in Missouri. pic.twitter.com/EBZKCQjRKf

— Mark Elliott (@markmobility) May 24, 2020