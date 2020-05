Κοροναϊός: Ρωσίδα νοσοκόμα περιθάλπτει ασθενείς φορώντας…εσώρουχα

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Ρωσία με αφορμή φωτογραφία μίας νοσοκόμας σε νοσοκομείο στην περιοχή Τούλα, η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η φωτογραφία δείχνει την νοσοκόμα να φορά τα εσώρουχά της κάτω από την ειδική προστατευτική στολή ενώ περιθάλπτει ασθενείς θετικούς στον κοροναϊό.

Η νοσοκόμα φέρεται να είναι αντιμέτωπη με πειθαρχική διαδικασία από τις τοπικές υγειονομικές αρχές καθώς παραβίασε τους κανόνες ένδυσης.

Σύμφωνα με την dailymail, η γυναίκα πλέον φοβάται ότι οι αρχές του νοσοκομείου μπορεί να την απολύσουν δήλωσε ότι «έκανε πολύ ζέστη» κάτω από τη στολή και ότι δεν κατάλαβε το πόσο «διάφανη» ήταν η στολή.

Πάντως οι άντρες ασθενείς ανέφεραν ότι δεν «έχουν κάποιο πρόβλημα» με την αμφίεση αν και ήταν «κάπως άβολο».

Russian nurse wears BIKINI under sheer protective suit due to heat... the patients didn't seem to mind#COVID19

DETAILS: https://t.co/RK3sSS0ZzP pic.twitter.com/bkxx4j2WV5

— RT (@RT_com) May 20, 2020