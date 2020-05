Πέθανε ο θρύλος της κωμωδίας Τζέρι Στίλερ

Ήταν βραβευμένος με Emmy

Ο Τζέρι Στίλερ, ο βραβευμένος με Emmy, Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός πέθανε χθες σε ηλικία 92 ετών.

Ο γιος του, ο ηθοποιός, Μπεν Στίλερ, επιβεβαίωσε τις ειδήσεις με ανάρτηση στο Twitter στην οποία γράφει: «Λυπάμαι που ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου, Τζέρι Στίλερ, πέθανε από φυσικά αίτια. Ήταν ένας σπουδαίος πατέρας και παππούς και ο πιο αφοσιωμένος σύζυγος στην Άνν για περίπου 62 χρόνια. Θα μας λείψει πολύ. Σ 'αγαπώ μπαμπά».

Ο Τζέρι Στίλερ ήταν για πολλά χρόνια κωμικό ντουέτο με τη σύζυγό του Άνν Μίρα, η οποία πέθανε το 2015. Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στις τηλεοπτικές κωμικές σειρές «Seinfeld» και «The King of Queens».

Ο Τζέρι Στίλερ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στις 8 Ιουνίου 1927. Αν και μεγάλωσε στο Μπρούκλιν, μετακόμισε στο Lower East Side του Μανχάταν όπου φοίτησε στο γυμνάσιο.

Κατατάχθηκε στον στρατό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και απέκτησε πτυχίο από τη Δραματική Σχολή από το Πανεπιστήμιο Syracuse της Νέας Υόρκης το 1950.

Ο Στίλερ γνώρισε τη Μίρα σε κάστινγκ στη Νέα Υόρκη το 1953 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο.

Έκαναν περιοδεία στις ΗΠΑ ως ζευγάρι κωμικών και συμμετείχαν με περισσότερες από 30 εμφανίσεις στο The Ed Sullivan Show, το κορυφαίο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του CBS.

Το 2007 ο Στίλερ και η Μίρα απέκτησαν ένα κοινό αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ο Τζέρι Στίλερ εμφανίστηκε στην πρώτη ταινία «Hairspray» του 1988, στη διασκευή του σε μιούζικαλ το 2007 καθώς και στις ταινίες The Heartbreak Kid, Hot Pursuit, Teacher’s Pet και Zoolander, στην οποία πρωταγωνίστησε με τον γιο του, Μπεν Στίλερ και τον Γουίλ Φέρελ. Με τον τελευταίο συνεργάστηκε στην ταινία «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy».