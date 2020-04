Κοροναϊός: Μητέρα ήταν σε κώμα και πήρε το μωρό της αγκαλιά πρώτη φορά

Η 36χρονη Γιανίρα Σοριάνο, κάτοικος Νέας Υόρκης που μολύνθηκε από τον κοροναϊό, είδε για πρώτη φορά χθες Τετάρτη το παιδί της, που ήρθε στον κόσμο ένδεκα ημέρες νωρίτερα, ενώ εκείνη βρισκόταν σε τεχνητό κώμα, με καισαρική που αποφασίστηκε εσπευσμένα.

Η Γιανίρα πέρασε 11 ημέρες διασωληνωμένη. Ανέρρωσε «ως εκ θαύματος» και χθες είδε για πρώτη φορά το τέταρτο παιδί της, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του γυναικολογικού-μαιευτικού τμήματος του νοσοκομείου Σάουθσαϊντ.

«Δεν ξέραμε εάν θα επιζούσε. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής δεν επιζούν», εξήγησε ο γιατρός Μπέντζαμιν Σουάρτς.

Η κατάστασή της βελτιώθηκε τις τελευταίες ημέρες και, εν μέσω επιφωνημάτων χαράς και χειροκροτημάτων από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, βγήκε χθες από το νοσοκομείο πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο σύζυγός της, που την περίμενε φορώντας μάσκα στο πρόσωπο, όπως κι εκείνη, μετέφερε από τη δική του αγκαλιά στη δική της τον μικρό τους γιο, τον Ουόλτερ.

Η Γιανίρα βρισκόταν στον όγδοο μήνα της κύησης όταν μολύνθηκε, όπως και ο σύζυγός της. Εισήχθη σε νοσοκομείο, της χορηγήθηκε οξυγόνο, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι γιατροί είχαν ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους για να την ενημερώσουν ότι θα προχωρούσαν σε καισαρική, κάτι που αποφάσισαν διότι ανησυχούσαν πως η έλλειψη οξυγόνου έθετε σε κίνδυνο το παιδί της. «Όλα χειροτέρεψαν λίγο πριν γίνει η καισαρική και διασωληνώθηκε. Δεν είχε τις αισθήσεις της όταν γεννήθηκε ο γιος της», σημείωσε ο γιατρός Σουάρτς.

Ο μικρός Ουόλτερ, γεννημένος λίγο πρόωρα, πάει καλά. Αφού διακομίστηκε σε βρεφοκομείο της Νέας Υόρκης όσο η μητέρα του νοσηλευόταν, ενώθηκε εντέλει χθες με την οικογένειά του.

A mother in New York was cheered on by hospital staff as she met her newborn baby after recovering from coronavirus. She spent 11 days on a ventilator. @jaketapper reports. pic.twitter.com/cHY0x38Th0

— CNN (@CNN) April 15, 2020