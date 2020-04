Κοροναϊός: Επίθεση Τραμπ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφόδρα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατηγορώντας τον ΠΟΥ, ότι παραείναι χαλαρός με την Κίνα και εκδίδει κακές συστάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

«Ο ΠΟΥ πραγματικά τα έκανε μαντάρα», έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet, θάλοντας προφανώς να επιρρίψει αλλού τις ευθύνες για την αδράνειά του στη λήψη μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19 στη χώρα του.

Και συμπλήρωσε: «Για κάποιο λόγο, αν και χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, είναι όμως πολύ κινεζο-κεντρικός. Θα το εξετάσουμε αυτό. Ευτυχώς, απέρριψα τις συστάσεις τους να κρατήσουμε ανοικτά τα σύνορα στην Κίνα. Γιατί μας έδωσαν μια τόσο εσφαλμένη σύσταση;».

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020