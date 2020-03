Κατσίκες κατέλαβαν τους δρόμους πόλης-φάντασμα λόγω κοροναϊού στην Ουαλία

Ένα κοπάδι από κατσίκες Κασμίρ «εισέβαλε» σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ουαλία, που έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, εξαιτίας των περιορισμών για τον νέο κοροναϊό.

Τα ζώα που υπό φυσιολογικές συνθήκες περιφέρονται ελεύθερα σε ένα γειτονικό απόκρημνο ακρωτήριο, που βλέπει στην Ιρλανδική Θάλασσα, αντ’ αυτού βρέθηκαν στο Λάντουντνο, όπου περιπλανιούνται στους δρόμους της πόλης εδώ και 3 ημέρες, τρώγοντας χλόη και λουλούδια από τους κήπους των σπιτιών.

Όπως και σε άλλες χώρες, που έχουν πληγεί από την κρίση του κοροναϊού, η Μεγάλη Βρετανία έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεταξύ αυτών το κλείσιμο σχολείων και καταστημάτων, και οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Με τους δρόμους του Λάντουντνο αφύσικα ήσυχους, οι κατσίκες είναι ελεύθερες να κυκλοφορούν ανενόχλητες. Η δημοτική σύμβουλος Κάρολ Μάρουμπι είπε ότι οι κατσίκες δεν έρχονται συνήθως στην πόλη, εκτός κι αν επικρατεί κακοκαιρία, όμως, σε αυτήν την περίπτωση πιθανόν συνειδητοποίησαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, καθώς κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι. «Νομίζω ότι νιώθουν μοναξιά και κατέβηκαν στην πόλη για να ρίξουν μια ματιά», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια, το κοπάδι των περίπου 150 κατσικών αποτελεί διάσημη τοπική ατραξιόν και δεν πειράζει τους περισσότερους κατοίκους που οι κατσίκες τρώνε από τους κήπους τους. «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια», επισήμανε. «Τις αγαπώ, διότι έχουν χαρακτήρα».

Με εκατομμύρια ανθρώπους να μένουν στα σπίτια τους και να μοιράζονται χιουμοριστικά στιγμιότυπα στο διαδίκτυο για να απαλύνουν το άγχος της καραντίνας, οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τις κατσίκες να περιφέρονται στους δρόμους έγιναν viral μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τις ετικέτες #goats και #Llandudno να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο Twitter.

Mountain goats take over deserted Welsh town and eat people’s hedges pic.twitter.com/Vv1FQLeuXU

— The Independent (@Independent) March 31, 2020