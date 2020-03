Hantavirus: Ο «ξεχασμένος» ιός που ξαναχτύπησε στην Κίνα

Η Κίνα προσπαθεί να συνέλθει από το σφοδρό χτύπημα της πανδημίας του κοροναϊού, ωστόσο η είδηση για έναν «ξεχασμένο» ιό που επανεμφανίστηκε, σκορπάει ανησυχία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον θάνατο ενός ανθρώπου από έναν ιό που ονομάζεται hantavirus (χανταϊός).

Το θύμα, πέθανε ενώ βρισκόταν σε λεωφορείο και κατευθυνόταν στην εργασία του στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας σύμφωνα με την Global Times. Οι 32 ταξιδιώτες, που βρίσκονταν στο ίδιο λεωφορείο, ελέγχθηκαν για τον ιό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η New York Post, οι επιστήμονες επεσήμαναν πως ο χανταϊός δεν είναι καινούργιος ιός καθώς πρώτη φορά εμφανίστηκε το 1950 ενώ σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Ο hantavirus εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950 στον πόλεμο της Αμερικής-Κορέας στην Κορέα (στον ποταμό Hantan). Μεταδίδεται από αρουραίους / ποντικούς εάν οι άνθρωποι καταπιούν τα σωματικά τους υγρά. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια», σημειώνει η Σουηδή επιστήμονας Dr. Sumaiya Shaikh σε tweet. «Μην πανικοβάλλεστε, εκτός εάν σχεδιάζετε να φάτε αρουραίους», τονίζει.

The #Hantavirus first emerged in 1950s in the American-Korean war in Korea (Hantan river). It spreads from rat/mice if humans injest their body fluids. Human-human transmission is rare. There were even vaccines developed for it. Please do not panic, unless you plan to eat rats.

— Dr Sumaiya Shaikh (@Neurophysik) March 24, 2020