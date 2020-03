Κοροναϊός: Στρατιωτικά φορτηγά μεταφέρουν φέρετρα στην Ιταλία

Ιταλοί στρατιώτες άρχισαν μέσα στη χθεσινή νύκτα να μεταφέρουν τις σορούς των θυμάτων του κοροναϊού από την πόλη Μπέργκαμο, της οποίας το κοιμητήριο έχει υπερκορεσθεί λόγω της ιδιαίτερης έξαρσης της επιδημίας στην επαρχία, με την κυβέρνηση στη Ρώμη να εξετάζει την παράταση των προστατευτικών μέτρων απαγόρευσης που έχουν κηρυχθεί σε όλη την Ιταλία.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από τους ίδιους τους πολίτες και δημοσιεύονται στην τοπική εφημερίδα Eco di Bergamo, παρουσιάζουν μία μακρά φάλαγγα από φορτηγά του στρατού να μετακινούνται τη νύκτα στις άδειες οδούς της πόλης, μεταφέροντας φέρετρα από το τοπικό κοιμητήριο.

The Italian army takes coffins away in Bergamo as morgues and cemeteries struggle to cope with the number of #coronavirus deaths.

Latest in Europe: https://t.co/sAASNXPTjz pic.twitter.com/qaIcXgpXSj

— BBC World Service (@bbcworldservice) March 19, 2020