Κοροναϊός: Θετικός στον ιό και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό όπως ανακοίνωσε επίσημα το παλάτι, σύμφωνα και με ανάρτηση του BBC στο twitter.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, που υποβλήθηκε σε εξετάσεις στις αρχές της εβδομάδας, βγήκε θετικός στον Covid-19. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το παλάτι, τρεις ημέρες αφότου ο υπουργός Επικρατείας Σερζ Τελ, μια θέση που ισοδυναμεί με εκείνη του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ότι έχει νοσήσει από τον νέο κοροναϊό.

Prince Albert II of Monaco has tested positive for coronavirus, the royal palace says https://t.co/PGlgF81FtK pic.twitter.com/NA7keB8FAs

