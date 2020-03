Κοροναϊός: Αυτοσχέδια ορχήστρα σε μπαλκόνια στην Ισπανία

Η Ισπανία είναι η ευρωπαϊκή χώρα που πλήττεται περισσότερο από την εξάπλωση του κοροναϊού, με εκατοντάδες θανάτους καθημερινά και χιλιάδες κρούσματα.

Μέσα στο ζοφερό αυτό τοπίο, ένας πιανίστας στη Βαρκελώνη αποφάσισε να διασκεδάσει τους γείτονές του, παίζοντας πιάνο από το μπαλκόνι του. Σύντομα, κάποιοι άλλοι γείτονες έβγαλαν και αυτοί τα μουσικά τους όργανα με αποτέλεσμα να στηθεί μία αυτοσχέδια μουσική ορχήστρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο όπως δημοσιεύθηκε στο twitter:

During the quarantine, a pianist in Barcelona went to his balcony to play a song for his neighborhood.

After he started, a sax player in the building next door joined him.

And awesomeness ensued.

(IG 🎹 @AlbertoGestoso 🎷 @alexlebrontorrent) pic.twitter.com/85UdHWP02q

— Goodable (@Goodable) March 17, 2020