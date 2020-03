Oι Ιταλοί τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους για να εμψυχώσει ο ένας τον άλλο

Η Ιταλία είναι η ευρωπαϊκή χώρα που βιώνει μία εθνική τραγωδία από την επέλαση του κοροναϊού και οι πολίτες της προσπαθούν με κάθε τρόπο να σταθούν όρθιοι ψυχολογικά απέναντι σε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση.

Καθώς λοιπόν είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω της καραντίνας που έχει επιβάλει η ιταλική κυβέρνηση για την εξάπλωση του ιού, οι πολίτες της Ιταλίας χρησιμοποιούν τη μουσική για να παλέψουν ενάντια στην πανδημία.

Βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και τραγουδάνε, σε μία προσπάθεια να εμψυχώσει ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης που δίνουν.

Η Ιταλία αντιμετωπίζει τη χειρότερη συνθήκη από το ξέσπασμα του κοροναϊού εκτός Κίνας, έχοντας ήδη περισσότερους από 1000 νεκρούς, με τα 60 εκατομμύρια του πληθυσμού της να βρίσκονται υπό αυστηρό περιορισμό.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

— valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020