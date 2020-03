Η δραματική διάσωση σκιερ που θάφτηκε στο χιόνι

Την δραματική διάσωση μιας νεαρής γυναίκας, η οποία θάφτηκε στο χιόνι, ενώ έκανε σκι στις Γαλλικές Άλπεις, κατέγραψε η κάμερα διασώστη.

Η νεαρή σκιερ -ευτυχώς- έγινε άμεσα αντιληπτή, μόλις έπεσε με το κεφάλι στα χιόνια και θάφτηκε κάτω απ' αυτά. Σκιερ διασώστης έσπευσε στο σημείο και άρχισε με ένα φτυάρι να σκάβει το χιόνι γύρω της.

Ένας δεύτερος σκιέρ απεύδει στο σημείο και ακούγεται να μιλάει στην γυναίκα, προσπαθώντας να την διατηρήσει ψύχραιμη, μέχρι ο διασώστης να απομακρύνει τον όγκο του χιονιού και να καταφέρουν να την ανασύρουν.

Η νεαρή γυναίκα ανασύρθηκε τελικά, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί. Το βίντεο της διάσωσης ανήρτησε στο Twitter η βρετανική εφημερίδα Independent.

Skier rescued after becoming buried face-down in snow pic.twitter.com/Mkb6aDVrd5

— The Independent (@Independent) March 6, 2020