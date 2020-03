Τυνησία: Άνδρας ζωσμένος με εκρηκτικά ανατινάχθηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Ένας «τρομοκράτης» ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Τυνησίας, την Τύνιδα, μετέδωσε το Radio Mosaique.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν διευκρινίζει τη φύση της έκρηξης, ενώ πολλά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση καμικάζι.

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο το Radio Mosaique, ότι ένας «τρομοκράτης» που επέβαινε σε μοτοσικλέτα ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Τυνησίας τραυματίζοντας πέντε αστυνομικούς.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία Μπερς ντι Λακ, που απέχει περίπου δέκα χιλιόμετρα από το κέντρο της Τύνιδας.

URGENT: Suicide attack close to the US embassy in Tunis Tunisia. Local sources said an individual riding a Vesper bike detonated himself next to a police patrol. pic.twitter.com/tUbUhe9spd

— Edward (@DonKlericuzio) March 6, 2020