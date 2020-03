Συνελήφθη στην Παραγουάη ο Ροναλντίνιο

Ο Ροναλντίνιο βρέθηκε στην Παραγουάη και έμπλεξε άσχημα καθώς εισήλθε στη χώρα με πλαστό διαβατήριο το οποίο τον παρουσίαζε ως... ντόπιο.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα λάμβανε μέρος σε παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα ευαισθητοποίησης για τη βοήθεια σε άπορα παιδιά, όμως, μόνο ήρεμη δεν ήταν η παρουσία του στην Παραγουάη.

Εκεί, οι Αρχές αντιλήφθηκαν ότι το διαβατήριο που είχε μαζί με τον αδερφό του ήταν πλαστό και τον παρουσίαζε ως ντόπιο.

Video shows Ronaldinho arrested in Paraguay after he and his brother were caught entering with false PARAGUAYAN passports. Ronaldinho and his brother received a fine of aprox €2m last year for building an illegal pier. They couldnt afford to pay, so their passports were seized. pic.twitter.com/Sl7wNpIt2W

