Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Τουρκία να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας του 2016

Η Ευρωπαϊκή Ενωση «απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης για πολιτικούς σκοπούς», αναφέρουν οι υπουργοί Εσωτερικών των 27 στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν, μετά την έκτακτη συνεδρίασή τους σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, το οποίο συνήλθε εκτάκτως απόψε στις Βρυξέλλες, ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο των 6 σημείων για την υποστήριξη της Ελλάδας σε σχέση με τις πιέσεις που δέχεται στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία και ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη των 27 σε Κύπρο και Βουλγαρία, «οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν παρομοίως».

Όπως σημειώνεται «ομόφωνα η Σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών εξέφρασε τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα η οποία πέραν από την προάσπιση των εθνικών συνόρων, ανταποκρίθηκε και στον ρόλο της ως θεματοφύλακας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι «27» καλούν την Τουρκία «να εφαρμόσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας» του 2016 που επιτεύχθηκε μεταξύ Άγκυρας και ΕΕ μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015.

Προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη στήριξη των δυτικών χωρών στον πόλεμό της στη Συρία, η Τουρκία άνοιξε την περασμένη εβδομάδα τα σύνορά της για τους μετανάστες που βρίσκονται στο έδαφός της. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τις τουρκικές πρωτοβουλίες στο συριακό, αν θέλει να βάλει τέλος στη μεταναστευτική κρίση.

Για τους Ευρωπαίους ωστόσο, οι οποίοι επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα, «η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν είναι αποδεκτή. Στο ανακοινωθέν τους τονίζουν ότι το παράνομο πέρασμα των συνόρων «δεν θα γίνει ανεκτό».

Η Ένωση και οι χώρες μέλη της θα λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα» προειδοποιούν οι υπουργοί, «με σεβασμό στο ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο», απαντώντας κατ' αυτόν τον τρόπο εμμέσως στις επικρίσεις του ΟΗΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαφώνησαν με τη διακοπή της εξέτασης αιτημάτων ασύλου που αποφάσισε η Αθήνα.

Η αρμόδια Επίτροπος για το μεταναστευτικό Ίλβα Γιόχανσον σχολίασε πως σήμερα το Συμβούλιο έδωσε την εικόνα μιας «οικογένειας» και κατέστη από πεδίο αντιπαραθέσεων στο παρελθόν σε πεδίο σύμπνοιας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ, με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι οι 27 υοθέτησαν «ομόφωνα μια διακήρυξη, αλληλέγγυοι προς την εταίρο μας Ελλάδα, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών».

Για «ομόφωνη στήριξη» στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα από όλους τους υπουργούς που μετείχαν στο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Όταν η Ευρώπη δοκιμάζεται, η ενότητα θριαμβεύει (…) Πλήρης αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Μια Ευρώπη που προστατεύει, μια Ευρώπη που πετυχαίνει», τόνισε ο κ. Σχοινάς.

