Κοροναϊός: Πανικός στην Ιταλία – Αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία είναι πλέον 203, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία.

Στο μεταξύ, ένας άνδρας 85 ετών υπέκυψε σήμερα το πρωί στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας.

Οι γιατροί έκαναν γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν βεβαρημένη.

Και οι τέσσερις νεκροί απο τον κοροναϊό στην Ιταλία ήταν ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, τονίζουν οι ιταλικές αρχές.

Την ίδια ώρα οι Ιταλοί σε κατάσταση πανικού αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε ζήτησε από τους πολίτες να μην καταληφθούν από πανικό και να ακολουθούν τις οδηγίες των κέντρων κάτι που όπως φαίνεται δεν γίνεται.

Shelves stripped as #coronavirus panic sets in in #Milan #Italy #COVID19 #COVID19italia pic.twitter.com/CaIMaNzh9u

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.

Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020