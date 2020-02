Επίθεση στο Λονδίνο: Άνδρας μαχαίρωσε Μουσουλμάνο μέσα σε τζαμί

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα σήμερα, έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι σε ένα τέμενος κοντά στο Ρίτζεντς Παρκ, όπου τραυματίστηκε ένας άνθρωπος.

«Ένας άνδρας βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες διασώστες προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο. Αναμένουμε νεώτερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Ένας άνδρας συνελήφθη επί τόπου, καθώς βαρύνεται με υποψίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση της αστυνομίας, ένας άνδρας 70 ετών μαχαιρώθηκε σε τέμενος στο Λονδίνο κι η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter διακρίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν έναν άνδρα στην αίθουσα προσευχής του τεμένους, κοντά στο Ρίτζενς Παρκ, και κατόπιν να τον οδηγούν έξω.

A racist white terrorist ran into Regents Park Mosque during Asr prayer today (late afternoon prayer) and stabbed the Muaddin in the neck. This is absolutely terrible. No muslim is safe in their places of worship!! #regentspark pic.twitter.com/Asks4IRLEB

BREAKING: Police have arrested a man on suspicion of attempted murder at London's Regents Park Mosque following reports of a stabbing. The victim was treated by paramedics before being taken to hospital. More follows... pic.twitter.com/4cG31Cj9sZ

— talkRADIO (@talkRADIO) February 20, 2020