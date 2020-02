Τετράποδος «βιρτουόζος» της μπάλας διέκοψε ποδοσφαιρικό αγώνα

Ένας αδέσποτος σκύλος εισέβαλε σε γήπεδο της Κωνσταντινούπολης διακόπτοντας τον αγώνα Fatih KaragumrukSpor-Giresunspor της Β΄ κατηγορίας της Τουρκίας και απέσπασε τον έπαινο του σχολιαστή που μετέδιδε τον αγώνα για το χειρισμό της μπάλας.

Οι παίκτες των δύο ομάδων και ο διαιτητής μάταια προσπαθούσαν να αποσπάσουν τη μπάλα από το συμπαθές τετράποδο, το οποίο έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα στην κατοχή της μπάλας. Για να τον βγάλουν από το γήπεδο, πέταξαν τη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον σκύλο να τρέχει να την πιάσει. Ωστόσο, βλέποντας την δεύτερη μπάλα να μπαίνει στο γήπεδο, για να συνεχιστεί ο αγώνας, το συμπαθές τετράποδο ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο, για να παίξει.

Τελικά τη λύση έδωσε ο αρχηγός των γηπεδούχων, Zeki Yildirim, ο οποίος πήρε αγκαλιά τον απρόσκλητο επισκέπτη και τον οδήγησε οριστικά εκτός γηπέδου.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο που ανήρτησε το Reuters στο Twitter:

A pitch-invading dog earned praise for its ball skills from a live TV commentator after it held up play in a professional Turkish soccer match https://t.co/V2KJ8Jwfor pic.twitter.com/4BneYQ10Kw

— Reuters (@Reuters) February 17, 2020