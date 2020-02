Ζωντανός ο Κινέζος γιατρός που είχε προειδοποιήσει για τον κοροναϊό

Ανατροπή σχετικά με την είδηση που αφορούσε το θάνατο του Κινέζου γιατρού που είχε προειδοποιήσει για τον κοροναϊό, και την οποία κυκλοφόρησαν μεγάλα διεθνή Μέσα, καθώς το νοσοκομείο αναφέρει ότι είναι ζωντανός, αν και σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Κεντρικό Νοσοκομείο της Ουχάν ανέφερε στον επίσημο ιστότοπό του στο Weibo ότι ο Λι Ουενλιάνγκ, 34 ετών, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. «Στον αγώνα κατά της επιδημίας πνευμονίας του νέου κοροναϊού, δυστυχώς μολύνθηκε ο οφθαλμίατρος του νοσοκομείου μας, ο Λι Ουενλιάνγκ. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάστση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον θεραπεύσουμε» ανέφερε η ανακοίνωση.

Πολλά κρατικά μμε , όπως οι Global Times και η People's Daily, η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Λι είχε πεθάνει, όμως στη συνέχεια διέγραψαν αυτά τα άρθρα, χωρίς καμία εξήγηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα, όμως στη συνέχεια σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι δεν έχει κάποια πληροφορία για την κατάστση του γιατρού.

At today's #2019nCoV media briefing @DrMikeRyan was asked about reports that Dr Li Wenliang had passed away, and he expressed condolences.

WHO has no information on the status of Dr Li. pic.twitter.com/59UzWpcfa7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020