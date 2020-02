Βίασε 5χρονη στην Αμερικανική πρεσβεία στο Νέο Δελχί

Ένας 25χρονος συνελήφθη, επειδή φέρεται ότι βίασε ένα 5χρονο κορίτσι μέσα στους χώρους της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, αναφέρει στην ιστοσελίδα του το BBC.

O άνδρας συνελήφθη την Κυριακή μετά την καταγγελία του περιστατικού από τους γονείς του παιδιού, όπως είπε η αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων PTI. Το κορίτσι, το οποίο δέχτηκε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν, ότι βιάστηκε.

Η οικογένειά της ζει στους χώρους της πρεσβείας, όπου ο πατέρας εργάζεται ως μέλος του υπηρετικού προσωπικού. Η αστυνομία ανακοίνωσε, ότι ο κατηγορούμενος, ένας οδηγός, δεν είναι υπάλληλος της πρεσβείας. Ωστόσο, διαμένει μαζί με τους γονείς του στους χώρους του προσωπικού της πρεσβείας, καθώς εκεί εργάζεται ο πατέρας του.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ βρίσκεται στο Τσανακιαπούρι, έναν μικρό διπλωματικό θύλακο στο κεντρικό Δελχί, όπου βρίσκονται πολλές πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές. Το αυστηρά φρουρούμενο κτιριακό συγκρότημα απασχολεί ντόπιο προσωπικό.

Οι οικογένειες του κατηγορούμενου και του θύματος γνωρίζονταν καλά, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι είπαν στην εφημερίδα Hindustan Times, ότι ο νεαρός "δελέασε" το κορίτσι παρασύροντάς το στο σπίτι του, όταν το είδε να παίζει στην αυλή. Οι γονείς του έλειπαν, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Όταν η μικρή επέστρεψε στο σπίτι της, είπε στη μητέρα της τί είχε συμβεί. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία, οι γιατροί επιβεβαίωσαν, ότι είχε βιαστεί. Το 2018 η κυβέρνηση θέσπισε την θανατική ποινή για τους βιαστές παιδιών, εν μέσω έντονων αντιδράσεων, έπειτα από δύο υποθέσεις, η μια με τον βιασμό και φόνο μιας 8χρονης και η άλλη με τον βιασμό μιας 16χρονης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει η Ινδία για τα ποσοστά εγκληματικότητας, κάθε τέταρτο θύμα βιασμού είναι παιδί. Το 94% των θυμάτων γνώριζαν τον δράστη.

Indian man allegedly rapes girl, five, on US embassy grounds https://t.co/ign3eD9PiQ

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2020