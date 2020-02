Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου στην Κωνσταντινούπολη

Τουρκικό αεροσκάφος της γραμμής στο οποίο επέβαιναν πάνω από 180 άνθρωποι έγινε τρία κομμάτια όταν, ενώ είχε πίσω του ισχυρούς ανέμους, βγήκε από τον βρεγμένο και ολισθηρό διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου Sabiha Gökçen, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις Τούρκοι και δεκάδες άλλοι άνθρωποι να τραυματιστούν.

Η άτρακτος του αεροσκάφους Boeing 737 της ιδιωτικής τουρκικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Pegasus κόπηκε στα τρία και πήρε φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Türk.

Το αεροσκάφος, που ολοκλήρωνε πτήση από τη Σμύρνη (Ιζμίρ, δυτικά), υπέστη το δυστύχημα εξαιτίας των κακών μετεωρολογικών συνθηκών, δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια.

Τρεις τούρκοι υπήκοοι σκοτώθηκαν και άλλοι 179 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 177 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή· όχι 177 άνθρωποι συνολικά, όπως είχαν διαβεβαιώσει χθες οι τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, η άτρακτος κόπηκε σε δύο σημεία μετά την έξοδο του επιβατικού αεροσκάφους από τον διάδρομο.

Το μπροστινό μέρος της ατράκτου — ο θάλαμος διακυβέρνησης και πολλές από τις πρώτες σειρές καθισμάτων — αποκόπηκε και αναποδογύρισε. Ένα δεύτερο ρήγμα ήταν ορατό στο ύψος του τελευταίου τρίτου του Μπόινγκ, που αποτελείται από τις δέκα τελευταίες σειρές θέσεων και την ουρά του αεροπλάνου.

Πτώση σαράντα μέτρων

Ο Γερλίκαγια, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε πως το επιβατικό αεροπλάνο «ολίσθησε για περίπου εξήντα μέτρα» αφού βγήκε από την πίστα πριν «πέσει από ύψος 30 ως 40 μέτρων» σε πρανές.

«Το δυστύχημα μπορούσε να έχει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες», τόνισε, υπονοώντας πως το αεροπλάνο θα μπορούσε να είχε εκραγεί.

Τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πολλοί αλλοδαποί, όμως οι εθνικότητές τους δεν είναι ακόμη γνωστές.

Ούτε η Pegasus, ούτε οι τουρκικές αεροπορικές αρχές απάντησαν όταν το Γαλλικό Πρακτορείο αναζήτησε τηλεφωνικά εκπροσώπους τους.

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων έσπευσαν στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα υπό έντονη βροχόπτωση, ενώ άλλοι παρέμεναν στο εξωτερικό του αεροπλάνου που φώτιζαν ισχυροί προβολείς ακόμη και αργά τη νύχτα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε κατασβέστηκε γρήγορα από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με το Ανατολή.

Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, κατά το ίδιο πρακτορείο.

Το αεροδρόμιο Σαμπιά Γκιοκτσέν έκλεισε και οι πτήσεις ανακατευθύνθηκαν στο μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, στην ευρωπαϊκή πλευρά της οικονομικής πρωτεύουσας της Τουρκίας.

Η Κωνσταντινούπολη, στα όρια της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, είναι μεγάλος κόμβος για την πολιτική αεροπορία.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εννοεί να μετατρέψει την πόλη στον σημαντικότερο προορισμό στον κόσμο για την αεροπορική βιομηχανία, χάρη κυρίως στο νέο τεραστίων διαστάσεων διεθνές αεροδρόμιο το οποίο εγκαινιάστηκε το 2018.

Όμως στη μητρόπολη των 15 εκατομμυρίων κατοίκων πνέουν συχνά ισχυροί άνεμοι και σημειώνονται σφοδρές βροχοπτώσεις, κάτι που περιπλέκει τα καθήκοντα των πιλότων. Οι κλιματικές συνθήκες, όχι σπάνια ακραίες τον χειμώνα, αναγκάζουν ενίοτε τις αρχές να ακυρώνουν πτήσεις.

Στις αρχές Ιανουαρίου, άλλο αεροσκάφος της Pegasus επίσης βγήκε από διάδρομο στο Σαμπιά Γκιοκτσέν, χωρίς τότε να τραυματιστεί κανείς.

