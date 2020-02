Μήνυμα σε Τουρκία: Στο οικόπεδο 8 της ΑΟΖ το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» βρίσκεται πλέον δυτικά του οικοπέδου 8 της κυπριακής ΑΟΖ, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το γαλλικό αεροπλανοφόρο, το οποίο ακολουθούν έξι συνοδευτικά πλοία, συνέχισε την πορεία του και πλέον βρίσκεται δυτικά του τεμαχίου 8, στα ανοιχτά της Κύπρου.

Στις 18 Ιανουαρίου, η Τουρκία απέστειλε το «Γιαβούζ» στο τεμάχιο 8, το οποίο είναι αδειοδοτημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία στην κοινοπραξία ENI – Total.

French aircraft carrier Charles de Gaulle spotted on a second satellite image this morning (3/2/2020) just south of Cyprus#FranceNavy pic.twitter.com/lLCw8qvGAp

— Bravo420 (@OSINT420) February 4, 2020