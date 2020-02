Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Βίντεο από την εξουδετέρωση του δράστη

Η Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε σήμερα ότι ένας άνδρας που πυροβολήθηκε σε ένα περιστατικό που συνδέεται με την τρομοκρατία στο νότιο τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας είναι νεκρός.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την Αστυνομία γύρω στις 2.00 μ.μ. σήμερα στην οδό Στρέταμ (νότιο Λονδίνο) είναι νεκρός», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

Νωρίτερα, η Αστυνομία ανέφερε ότι πυροβόλησε σήμερα έναν άνδρα στο νότιο Λονδίνο αφότου αρκετοί άνθρωποι φέρεται να μαχαιρώθηκαν, σε ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Στρέταμ (νότιο Λονδίνο). Σε αυτό το στάδιο ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχουν μαχαιρωθεί. Οι περιστάσεις ερευνώνται -- το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η Αστυνομία συνέστησε στον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή.

Πολλά βίντεο της σκηνής αναρτήθηκαν στο Twitter αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν από το πρακτορείο Ρόιτερ. Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος σε έναν εμπορικό δρόμο και τουλάχιστον δύο ένοπλοι αστυνομικοί προτάσσουν τα όπλα τους πίσω από ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά με τα μπλε φώτα του αναμμένα.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει ελικόπτερα να υπερίπτανται του σημείου και αστυνομικά αυτοκίνητα στους παρακείμενους δρόμους.

Now the @metpoliceuk say the incident has been declared as a "terrorist-related" one.#Streatham #London pic.twitter.com/gpZL2ygHXI

— Saikiran Kannan (@saikirankannan) February 2, 2020