Φονικός σεισμός στην Τουρκία: Σπαραγμός στη χώρα- Ο Ερντογάν σηκώνει φέρετρο θύματος

Σε τουλάχιστον 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6, 8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία, έγινε γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης αναζητούν τουλάχιστον 22 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντογκανιόλ της Μαλάτειας και άλλοι 18 στην Ελαζίγ» δήλωσε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τους υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος από την πληγείσα επαρχία Ελαζίγ.

Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, συμπλήρωσε ο Σοϊλού.

Ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια 14 ώρες.

Όπως εξήγησε ο Σοϊλού, λήφθηκε η απόφαση να εκκενωθεί μια φυλακή στην επαρχία Αντιγιαμάν στην ανατολική Τουρκία, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα είπε ότι 128 τραυματίεςεκ εκ των συνολικά 1.130 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 34 εξ αυτών έχουν μεταφερθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέβη σήμερα στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία, που επλήγη από τον φονικό σεισμό των 6,8 βαθμών και παρέστη στην κηδεία θύματος.

Ο Τούρκος πρόεδρος ακύρωσε το πρόγραμμά του, βάσει του οποίου επρόκειτο να παραστεί στην 33η γενική συνέλευση του Συμβουλίου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK) στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια ώρα, μια γυναίκα διασώθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου σπιτιού της 17 ώρες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία.

Την επιχείρηση διάσωσης μετάδιδαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Κατά τη διάρκειά της, μια διασώστρια μιλούσε συνεχώς με την παγιδευμένη γυναίκα, που ονομάζεται Αζίζε, σε μια προσπάθεια να την καθησυχάσει.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.130 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Μια έγκυος διασώθηκε επίσης από τα ερείπια 12 ώρες μετά τη φονική σεισμική δόνηση στο Ελαζίγ.

