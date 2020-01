Φονικός σεισμός στην Τουρκία: Στους 21 οι νεκροί, αναζητούνται 30 κάτω από τα χαλάσματα

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών που έπληξε χθες την ανατολική Τουρκία ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 1.030, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο σεισμός έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, περίπου 550 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Άγκυρας, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων σε πόλεις κοντά στο επίκεντρο της δόνησης ενώ έγινε αισθητός σε αρκετές γειτονικές χώρες. Σημειώθηκε στις 8:55 μμ (τοπική ώρα, 19.55 ώρα Ελλάδας) χθες, και έκτοτε έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 270 μετασεισμοί, 12 εκ των οποίων ήταν μεγέθους άνω των 4 βαθμών.

Στην Ελαγίζ σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τέσσερις ακόμα στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD). Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν νωρίς σήμερα, τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα 12 ώρες μετά τον σεισμό. Μια ακόμα γυναίκα διεσώθη ύστερα από 13 ώρες.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Το κρατικό δίκτυο TRT μετέδωσε εικόνες με δεκάδες μέλη συνεργείων διάσωσης να αναζητούν επιζώντες σε κτίριο στην Ελαγίζ, μέρος του οποίου είχε καταρρεύσει. Τα παράθυρα είχαν σπάσει και τα μπαλκόνια από τουλάχιστον τέσσερις ορόφους είχαν καταρρεύσει. Οι διασώστες εργάζονταν όλη τη νύχτα, ακόμα και με γυμνά χέρια, για να απομακρύνουν τούβλα και άλλα υλικά από τα χαλάσματα στην πόλη, όπου η θερμοκρασία τις νυχτερινές ώρες έπεσε στους -8 βαθμούς Κελσίου.

«Τα σπίτια μας κατέρρευσαν…δεν μπορούμε να μπούμε μέσα», δήλωσε ένας άνδρας, 32 ετών, από την πόλη Σίβρις, επίκεντρο του σεισμού. «Στο χωριό μας κάποιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από το σεισμό.

Πέντε κτίρια στην πόλη Σιβρίς και 25 στην πόλη Ντογκανιόλ της επαρχίας Μαλάτεια καταστράφηκαν, γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ. Ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως ο στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει αν κριθεί απαραίτητο.

A father who shielded himself for his children during the #earthquake in #Elazığ, Turkey. May Allah bless them 🙏 #deprem pic.twitter.com/e0OT0C7MrA

— Yusuf İşler (@yusufislereng1) 24 Ιανουαρίου 2020