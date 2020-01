Προκαλεί ο Χουλουσί Ακάρ: Ζητά την αποστρατικοποίηση 16 ελληνικών νησιών

Ο Χουλουσί Ακάρ «ξαναχτυπά» και αυτή τη φορά ζητά την συμμόρφωση της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο, τονίζοντας ότι η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει όσα επιτάσσουν οι διεθνείς κανόνες και οι σχέσεις καλής γειτονίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η ύπαρξη ελληνικών στρατευμάτων σε 16 ελληνικά νησιά αντιβαίνει το Διεθνές Δίκαιο.Ο Ακάρ κάνει λόγο για παραβίαση των συμφωνιών από την πλευρά της Αθήνας και την καλεί να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες και σχέσεις καλής γειτονίας.

«Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκιο σε 16 νησιά του Αιγαίου», διαμήνυσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ. Σημειώνεται πως η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί πάγιο αίτημα της τουρκικής πλευράς, η οποία παραπέμπει στις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων.

