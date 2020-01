Έσπασε σωλήνας καυτού νερού σε ξενοδοχείο και «έβρασαν ζωντανοί» πέντε άνθρωποι

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην πόλη Περμ της Ρωσίας μετά την έκρηξη ενός σωλήνα ύδρευσης στη διάρκεια της νύχτας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει με βραστό νερό το υπόγειο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ανέφερε η ερευνητική επιτροπή της περιοχής.

Τρεις άλλοι άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Mini Hotel Caramel, το οποίο στεγάζεται στο υπόγειο ένός κτιρίου κατοικιών, ανακοίνωσε η επιτροπή όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ερευνητές ξεκίνησαν ποινική έρευνα με την κατηγορία για παροχή υπηρεσιών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ενώ θα εξετάσουν ως μάρτυρες τους τραυματίες και θα συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του δυστυχήματος όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την Booking.com, ένα δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο στοιχίζει περίπου 17 ευρώ τη νύχτα.

#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel "Caramel" due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0

— Kapil Patil (@Kapil_Patils) January 20, 2020