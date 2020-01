Αυστραλία: Τεράστιο σύννεφο κόκκινης σκόνης έκρυψε το φως

Μετά τις πυρκαγιές αμμοθύελλα και σφοδρές χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν χθες Κυριακή το βράδυ και σήμερα το πρωί σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Αυστραλίας, προκαλώντας νέες καταστροφές σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων μηνών.

Στη Μελβούρνη, πρωτεύουσα της πολιτείας Βικτώρια, σημειώθηκε χθες το βράδυ έντονη χαλαζόπτωση, ενώ σε άλλες περιοχές της ίδιας πολιτείας μαίνονται σφοδρές βροχοπτώσεις.

Και στην Καμπέρα σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις, με πολλά δέντρα να ξεριζώνονται. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ζήτησαν από τους πολίτες να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλές σημείο και να μην τα παρκάρουν κάτω από δέντρα ή ηλεκτροφόρα καλώδια.

Η μετεωρολογική υπηρεσία κάλεσε επίσης τους κατοίκους της Νέας Νότιας Ουαλίας να προετοιμαστούν για την άφιξη καταιγίδας.

«Έντονες καταιγίδες κινδυνεύουν να προκαλέσουν υλικές ζημιές, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται και ισχυροί άνεμοι, αλλά και κάποιες χαλαζοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες», ανέφερε σε προειδοποίησή της.

Στην πολιτεία Βικτώρια, όπου εξακολουθούν να μαίνονται πυρκαγιές, οι βροχοπτώσεις της νύκτας έγιναν δεκτές με ανακούφιση, όμως οι αρχές προειδοποίησαν για τους κινδύνους που ενδέχεται να τις συνοδεύουν, κυρίως κατολισθήσεις.

Την ίδια ώρα ένα τεράστιο σύννεφο κόκκινης σκόνης κάλυψε αρκετές πόλεις της Νέας Νότιας Ουαλίας. Κάτοικοι έχουν καταγράψει σε εντυπωσιακές ενός τοίχους σκόνης το οποίο προχωρούσε απειλητικά. Κάποιοι περιέγραψαν πως στη μέση της ημέρας τα πάντα σκοτείνιασαν όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

MORE: Here's another look at Sunday's dust storm in New South Wales #duststorm pic.twitter.com/7m3aR9fdSV

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 20, 2020