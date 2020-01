To μακρύτερο γλυκό στον κόσμο παρασκευάστηκε στην Ινδία

Εκατοντάδες Ινδοί ζαχαροπλάστες και σεφ εργάστηκαν ακατάπαυστα για να δημιουργήσουν το μακρύτερο γλυκό στον κόσμο, μήκους... 6,5 χιλιομέτρων και να σπάσουν έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που είχαν πετύχει Κινέζοι αρτοποιοί.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το γλυκό από βανίλια, που εκτείνεται σε χιλιάδες ενωμένα τραπέζια, στον χώρο ενός φεστιβάλ και στους γειτονικούς δρόμους της πόλης Τρισούρ, στην Κεράλα της Ινδίας, ζυγίζει περίπου 27.000 κιλά. Μόνο η ζάχαρη και το αλεύρι που χρησιμοποιήθηκαν έφτασαν τα 12.000 κιλά. Στην παρασκευή του συμμετείχαν σχεδόν 1.500 ζαχαροπλάστες και μάγειροι, ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ποδιές και τους σκούφους τους, που επί τέσσερις ώρες συναρμολογούσαν αυτό το κέικ και στη συνέχεια το περιέχυσαν με γκανάς σοκολάτας.

Ένα τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Ένωση Αρτοποιών της Κεράλα. Ο γενικός γραμματέας της, ο Νοσάντ, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του Βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες διαπίστωσαν ότι το γλυκό είχε μήκος 6.500 μέτρα και ότι αναμένεται η επιβεβαίωση του ρεκόρ.

Bakers at work......Bakers Association Kerala (India) volunteers work hard to create the longest cake in the world. The achievement got them into the Guinness World Records @GWR

It was created at #Thrissur as part of #shopping #festival. pic.twitter.com/wwNnXltMWj

