Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος μπαίνει σε σχολείο και σαρώνει τα πάντα

Στιγμές πανικού επικράτησαν σε γυμναστήριο σχολείου όταν μπήκε ανεμοστρόβιλος την ώρα που γυμναζόταν παιδιά.

Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του αφού πήρε μαζί του τις πόρτες, τις μπασκέτες και ό,τι άλλο υπήρχε στο γυμναστήριο.

Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα, στη Νότια Καρολίνα, η οποία πλήττεται από την κακοκαιρία και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχολείου, τραυματίστηκαν τρία παιδιά.

Surveillance footage captures the moment a reported microburst slammed into the gymnasium at a North Carolina elementary school during Monday’s severe weather, with students seen sprinting for safety.

Three children were treated for injuries. https://t.co/sszgvsq5TD pic.twitter.com/MmhxApWuSy

