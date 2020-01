Χιλιάδες κιλά τροφής από αέρος για τα ζώα της Αυστραλίας

Ο κόσμος συνεχίζει να παρακολουθεί αποσβολωμένος την τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φονικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, με τους δεκάδες νεκρούς και τα εκατομμύρια ζώα που έχουν χάσει τη ζωή τους στα δάση.

Οι Αρχές στη Νέα Νότια Ουαλία προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν ζωντανά, ζώα που κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα και έθεσαν σε εφαρμογή την επιχείρηση «Rock Wallaby».

Σύμφωνα με αυτήν, ελικόπτερα ρίχνουν από ψηλά χιλιάδες κιλά καρότα και γλυκοπατάτες, βασικές τροφές για τα καγκουρό γουάλαμπι (θηλαστικά του είδους Πετρογαλή).

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020