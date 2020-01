Τεράστια τρύπα άνοιξε σε δρόμο στην Κίνα και «κατάπιε» λεωφορείο γεμάτο επιβάτες

Δείτε τα βίντεο

Μια γιγαντιαία τρύπα άνοιξε ξαφνικά σε πολυσύχναστο δρόμο της μεγαλούπολης Σινίνγκ, πρωτεύουσας της επαρχίας Τσίνγκχαε, στο δυτικό τμήμα της Κίνας, και κυριολεκτικά κατάπιε λεωφορείο γεμάτο επιβάτες, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς και άλλους 10 αγνοούμενους.

Η άσφαλτος σε δρόμο της Σινίνγκ γεμάτο οχήματα εν κινήσει υποχώρησε χθες Δευτέρα περί τις 17:30 [τοπική ώρα· 11:30 ώρα Ελλάδας]. Η τρύπα καταβρόχθισε το μισό λεωφορείο, στο οποίο προκλήθηκε έκρηξη, σύμφωνα με την κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων China News Service εικονίζει αλλόφρονες διερχόμενους που προσπαθούν να αποφύγουν την κοιλότητα που σχηματίστηκε μπροστά σε στάση, με το λεωφορείο πρακτικά κάθετα μέσα στην τρύπα.

BREAKING: Huge sinkhole swallows bus in northwest China; at least 6 dead, 16 injured, and 4 missing pic.twitter.com/m12xBPxruu — BNO News (@BNONews) January 14, 2020

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με το δίκτυο CCTV, το οποίο διευκρίνισε ότι 16 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται «σε σταθερή κατάσταση».

Φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα εικονίζουν μέλη σωστικών συνεργείων με βαριά μηχανήματα εν δράσει κι έναν γερανό καθώς ανυψώνει το λεωφορείο από την τρύπα, που άνοιξε μπροστά σε νοσοκομείο.

Το τμήμα του δρόμου που κατέρρευσε είχε έκταση περίπου 80 τετραγωνικών μέτρων, διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Δεν πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν στη χώρα.

#China Another angle of the same event where a bus fell into a sinkhole in Xining, Qinghai Province. pic.twitter.com/2FiHkzscO2 — W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 13, 2020

Το 2016, πολλοί διερχόμενοι έπεσαν σε τρύπα που άνοιξε ξαφνικά σε τμήμα δρόμου στην πόλη Τζενγκτζάου, πρωτεύουσα της επαρχίας Χενάν (κεντρικά).

Έρευνα της πυροσβεστικής είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα πως εκείνη η κατάρρευση πιθανότατα οφειλόταν στο ότι κάτω από τον δρόμο βρισκόταν μπαζωμένο ρέμα και το τμήμα αυτό του οδικού δικτύου υποχώρησε έπειτα από βροχοπτώσεις.

Ενώ το 2013, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν άνοιξε ξαφνικά τρύπα βάθους 10 μέτρων σε δρόμο κοντά σε βιομηχανική ζώνη στη Σεντζέν (νότια) όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.