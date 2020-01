ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε γειτονιά στη Φιλαδέλφεια

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στο μπλοκ 4600 της οδού Hawthorne, στη συνοικία Frankford.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπάρχει στο σημείο ένοπλος που έχει ανοίξει πυρ ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η φωτογραφία είναι από το δίκτυο breaking911.com.

URGENT - STAY AWAY FROM THE AREA OF 4600 HAWTHORNE STREET. ACTIVE SHOOTER. POLICE AND EMS RESPONDING. NO INJURIES REPORTED AT THIS TIME

— Eric Gripp (@PPDEricGripp) January 9, 2020