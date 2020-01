Όταν ο Τραμπ κατηγορούσε τον Ομπάμα ότι σχεδίαζε πόλεμο με το Ιράν

«Για να επανεκλεγεί ο Μπαράκ Ομπάμα θα ξεκινήσει έναν πόλεμο με το Ιράν», ήταν η ανάρτηση στο twitter του Ντόναλντ Τραμπ το 2011, με την οποία επέκρινε τον προκάτοχό του, ότι χρησιμοποιεί έναν πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για να ενισχύσει την πολιτική του στήριξη στο εσωτερικό της χώρας και να επανεκλεγεί.

«Μην αφήνετε τον Ομπάμα να παίξει το χαρτί του Ιράν, με σκοπό να ξεκινήσει έναν πόλεμο, ώστε να επανεκλεγεί. Προσέξτε Ρεπουμπλικάνοι!», έλεγε ο σημερινός Πρόεδρος των ΗΠΑ σε άλλη ανάρτησή του το 2012. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκαν σήμερα αυτές τις παλιές αναρτήσεις του μεγιστάνα, μετά από τη διαταγή που έδωσε για την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

In 2011, Trump believed Obama would start a war with Iran to help win an election 🤔 pic.twitter.com/I2yFQrvkTY

— NowThis (@nowthisnews) January 3, 2020