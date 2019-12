Τραμπ: Ο συντονισμός ΗΠΑ-Ρωσίας απέτρεψε τρομοκρατικό χτύπημα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκωμίασε σήμερα τον «εξαιρετικό συντονισμό» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ο οποίος επέτρεψε να αποτραπεί μια επίθεση στην Αγία Πετρούπολη.

«Ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν τηλεφώνησε για να με ευχαριστήσει και να ευχαριστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ότι τους ενημερώσαμε για ένα σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης στην υπέροχη πόλη της Αγίας Πετρούπολης», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ από τη Φλόριντα όπου κάνει διακοπές.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019