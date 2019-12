Πέθανε τα Χριστούγεννα η αδελφή του Τζορτζ Μάικλ

Ένα από τα τραγούδια του Τζορτζ Μάικλ που σημείωσαν τεράστια επιτυχία ήταν το «Last Christmas» και κατά τραγική ειρωνεία, ο διάσημος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή τα Χριστούγεννα του 2016. Φαίνεται όμως ότι οι τραγικές συμπτώσεις χτύπησαν ξανά την οικογένεια, καθώς τα φετινά Χριστούγεννα πέθανε και η αδερφή του.

Η Μέλανι Παναγιώτου, εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της από τη μεγαλύτερη αδερφή της, Γιόντα Παναγιώτου.

Η είδηση μεταδόθηκε από τον Independent, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε στη mirror τον θάνατό της, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ακόμα τα αίτια.

Melanie Panayiotou's last words praising George Michael just hours before she diedhttps://t.co/eYBSwMjjPa pic.twitter.com/J6EHEbFNuQ

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) December 27, 2019