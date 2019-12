Στη φυλακή σωφρονιστική υπάλληλος επειδή έκανε σεξ με κρατούμενο

Δεν μπορούσαν να κρύψουν το πάθος τους με αποτέλεσμα να την...πληρώσουν. Και αν για τον Khuram Razaq, δεν ήταν επιπλέον πρόβλημα καθώς ήταν ήδη κρατούμενος, στην Ayshea Gunn, σίγουρα προκάλεσε μεγαλύτερο κακό.

Όπως αναφέρει η βρετανική telegraph, η σωφρονιστική υπάλληλος στο Ρέξαμ είχε συνάψει ερωτική σχέση με 29χρονο κρατούμενο των τοπικών φυλακών. Μάλιστα περνούσε αρκετές ώρες στο κελί του, κάτι που κίνησε τις υποψίες των συναδέλφων της με συνέπεια να ξεκινήσουν έρευνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέσα σε διάστημα λιγότερο των 5 μηνών, είχαν κάνει 1.200 τηλεφωνήματα ο ένας στον άλλον, ενώ η Gunn είχε φτάσει στο σημείο να ενημερώνει τον Razaq ακόμα και για τις έρευνας που θα γίνονταν στα κελιά των κρατουμένων, να το δίνει εσώρουχά της, να τον προμηθεύσει με ένα smartwatch, με ένα κινητό τηλέφωνο και να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί του.

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, είπε πως εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είδε τον κατηγορούμενο ως ένα στήριγμα, κάτι που δεν έπεισε τους δικαστές που την καταδίκασαν σε 12μηνη φυλάκιση.

Why are males and females working in each others prisons and they are not doctors?

Prison officer jailed for sexual relationship with 'dangerous' inmate after spending 'long periods' in his cell https://t.co/JfRBaIvfls via @telegraphnews

— aaomcic (@aaomcic) December 23, 2019