Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανακάλυψαν την πέτρα της Κιβωτού της Διαθήκης

Την πέτρα πάνω στην οποία στεκόταν η Κιβωτός της Διαθήκης πιστεύουν ότι ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε έναν ναό 3.000 χρόνων κοντά στην Μπεθ Σεμές. Οι ανασκαφές που έγιναν στον ναό, έδειξαν ότι το οίκημα του 12ου αιώνα π.Χ. είχε ισχυρότερους τοίχους και ήταν στραμμένο προς την ανατολή.

Εντός του ναού, οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ανακάλυψαν την πέτρα όπου στηριζόταν η Κιβωτός της Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη, η Κιβωτός της Διαθήκης περιγράφεται ως ένα ιερό κιβώτιο, μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι Δέκα Εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός, για δεύτερη φορά, στον Μωυσή, και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών.

Σύμφωνα με τις ανασκαφές που έγιναν στον ναό, η πέτρα λεηλατήθηκε και «βεβηλώθηκε εκ προθέσεως» από τους Φιλισταίους που τη μετέτρεψαν σε περίφραξη για τα ζώα.

«Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι ήταν πράγματι ένας ναός», δήλωσε στη Haaretz ο καθηγητής Shlomo Bunimovitz, επικεφαλής αρχαιολόγος της ανασκαφής. Η πέτρα που φέρεται να στήριζε την Κιβωτό της Διαθήκης είχε μήκος 8,5 μέτρα σε κάθε πλευρά και σχήμα τέλειου τετραγώνου.

