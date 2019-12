Ματέο Σαλβίνι: 19χρονη σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο όσο εκείνος κοιμόταν

Αντιδράσεις προκάλεσε η φωτογραφία που ανέβασε στα social media από μία πτήση η 19χρονη Έρικα Λάμπε, στην οποία υψώνει το μεσαίο δάχτυλό της, ενώ δίπλα της μέσα κοιμάται ο αρχηγός της Λέγκας και πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι.

Τη φωτογραφία…σήκωσε στο Twitter ο ίδιος ο Σαλβίνι γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τι ωραία να ταξιδεύεις με ευγενικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαδηλώνουν κατά του μίσους, της βίας και των προσβολών».

Η 19χρονη δέχτηκε πολλά υβριστικά μηνύματα και απειλές που την ανάγκασαν να κλείσει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 Δεκεμβρίου 2019