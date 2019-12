Η τρομακτική ανακάλυψη πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που τους άφησε άφωνους

Εσείς πως θα αντιδρούσατε εάν ένας πύθωνας στόλιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας;

Η Λοάν Τσάπμαν και ο σύζυγός της, κάτοικοι του Μπρίσμπεϊν στην Αυστραλία επέστρεφαν μια μέρα από την δουλειά τους, όταν πρόσεξαν ότι επικρατούσε αναστάτωση στο μπαλκόνι τους.

«Επιστρέψαμε από τη δουλειά και είδαμε κάποια από τα πουλιά που μας επισκέπτονται κάθε μέρα να φεύγουν από το μπαλκόνι σε πανικό» είπε η Τσάπμαν στο 7NEWS.com.au.

Ο σύντροφός της άρχισε να βγάζει βίντεο τα πουλιά και πρόσεξε ότι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο είχε τυλιχτεί ένας πύθωνας. «Φανταστείτε τον φόβο που νιώσαμε».

«Ήταν πολύ μεγάλο και πολύ όμορφο. Βασικά ήταν πραγματικά ωραίο να δω ένα φίδι από κοντά, δεν μου έχει ξανά τύχει».

A 10-foot python is found wrapping a Christmas tree in a home, Brisbane, Australia Thursday. Leanne Chapman & her partner returned home from work and found that some birds are going crazy on the balcony. Later they noticed that a big python is adorning their Christmas tree. pic.twitter.com/XC9OpQEi4d

