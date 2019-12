H Τουρκία προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις

Οι τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ, η έγκριση του νομοσχεδίου για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας και η σημερινή επικύρωση από την αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, θέτουν σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

«Το νομοσχέδιο κυρώσεων που ψηφίστηκε χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και το ψήφισμα της Αρμενίας που εγκρίθηκε σήμερα στην Γερουσία θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των διμερών μας σχέσεων», τόνισε στο twitter ο Αλτούν.

«Οι κυρώσεις και οι απειλές δεν θα μας αποτρέψουν να προστατέψουμε τα συμφέροντα της εθνικής μας ασφαλείας», δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τονίζοντας πως αυτά τα δύο ψηφίσματα της αμερικανικής Γερουσίας αποτελούν «ανεύθυνες και παράλογες ενέργειες».

The resolutions will not bring any good to the relations between Turkey and the US. As we stated previously we expect our armenian brothers to stand up and prevent the US Congress to destroy any attempt to reconcile our differences through scientific and academic channels.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 12, 2019